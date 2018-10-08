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Arızalanan VAR'la ilgili TFF'den açıklama

TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında yaşanan VAR arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
Arızalanan VAR'la ilgili TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşanan VAR arızası ile ilgili bir açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
  1. Fenerbahçe
  2. Başakşehir
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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