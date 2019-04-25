Arızalanan traktörün altında kalan sürücü öldü

Arızalanan traktörün altında kalan sürücü öldü25 Nisan 2019 Perşembe 23:01
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da arızalanan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İsmail Yıldız'ın (85) kullandığı37 PV 524 plakalı traktör Ağlı ilçesi Gölcüyes köyü yakınlarında arıza yaptı. Traktörü hareket ettirmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen Yıldız'ın üzerinden traktörün tekerleği geçti.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Yıldız'ın cesedi otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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