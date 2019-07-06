Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir tırın arızalanması nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı tır, tali yoldan D-130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafiğe kapatılan D-130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Tır ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü. Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.



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