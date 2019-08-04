Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında "Karya-O" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sahil güvenlik botuyla teknedeki 2 kişiyi kurtardı.

Tekne Marmaris Limanı'na çekildi.





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