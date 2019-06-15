Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

İSTANBUL (AA) - İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) Chennai-Londra seferini yapan tarifeli uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden 211 yolcusuyla hareket eden "Boeing 787" tipi tarifeli uçağın motorunda sefer sırasında arıza meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, İstanbul'a zorunlu iniş için izin istedi. Kuleden izinlerin alınmasının ardından uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale alınan yolcular arasında bulunan Hintli Karthik Veluchamy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın teknik problemlerden dolayı gecikmeli havalandığını, kalktıktan yaklaşık 3 saat sonra da sağ motorda yağ arızası meydana geldiğinin söylendiğini belirtti.

Veluchamy, uçağın sağ motorunda yağ sızıntısı nedeniyle İstanbul'a indiklerini ifade ederek, "Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. İstanbul'a bizi almak için yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik." diye konuştu.

Apronda park edilen uçakta yapılan kontrollerde sağ motorunun yağ ikazı verdiğinin tespit edildiği, yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.











