Arıza ve Ramo'dan sonra Kuzey Yıldızı İlk Aşk şoku! Veda etti
Gayri meşru ilişkilerin normal bir durum olarak yansıtıldığı dizilerden biri olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün yayınlandığı son bölüm ile ekranlara veda etti.
Televizyon ekranları sayesinde evlerin içlerine kadar girerek aile kurumunu derinden etkileyen ve tek amaçları reyting olan çarpık ilişkilerle dolu diziler toplumun ahlaki yapısını bozuyor.
Gayrimeşru yaşantıların özendirildiği Müslüman Türk toplumunun örf, adet ve kültürümüze aykırı senaryoların sergilendiği diziler halktan ilgi göremeyince teslim bayrağını çekiyor.
Bu dizilerin ekrana yansıtıldığı TV kanallarından Show TV’de mevcut diziler teker teker final yapıyor. Ramo ve Arıza'dan sonra Kuzey Yıldızı da ekranlara veda etti.
68. Bölümde final yapacağı açıklanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün ekranlara gelen 64. Bölümü ile yayın hayatına son verdi.