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Arısoy Zeytinburnu’nu dinledi, İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Zeytinburnu’ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’nın etrafında bulunan metal bariyerlerin oluşturduğu sorunla ilgili AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’dan bilgi alarak gerekli restorasyonun başlaması için talimat verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Arısoy Zeytinburnu’nu dinledi, İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Zeytinburnu’ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’nın etrafında bulunan metal bariyerlerin oluşturduğu sorunla ilgili AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’dan bilgi alarak gerekli restorasyonun başlaması için talimat verdi.


Zeytinburnu’ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’nın duvarının çevresi yıkılma tehlikesi üzerine bir süre önce metal bariyerlerle kapatılmıştı.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Söz Sizde’ toplantılarındaki vatandaş temaslarında, yaya yolunun kapanması ve metal bariyerlerin arkasında uygunsuz davranışların meydana geldiği yönünde şikayetler aldı.


Şikayetleri değerlendiren Arısoy, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bindirdi. Bunun üzerine sorunun yaşandığı alana gelen İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’dan konu ile bilgi aldı. Baraçlı, yapılan incelemenin ardından metal bariyerin kaldırılıp, restorasyonun başlatılması için talimat verdi.


“İstanbul Büyükşehir Belediyemizle harekete geçtik”


29 Aralık’tan bu yana Zeytinburnu’nu dinlediğini ifade eden AK Parti Zeyinburnu Adayı Arısoy “Burada yaptığımız ev sohbetleri, esnaf ziyaretleri ve ‘Söz Sizde’ bu husus şikayete konu edinmişti. Ermeni Mezarlığımızın duvarı yıkılma tehlikesine önlem olarak etrafı duvarla çevrilmişti. Duvarlarımızın restorasyonu başlatılamamıştı. Bu sürede hem yaya yolu kapandı hem de güvenlik duvarının arka tarafı bazı uygunsuz görüntülere sahne oluyordu. Bunun üzerine muhtarlarımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyemizle harekete geçtik” dedi.


“Yarından itibaren duvarlarımızın restorasyonu başlayacak”


Arısoy,“İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı geldi. Yerinde gördü. Talimat verdi. Şimdi yarından itibaren hem duvarlarımızın restorasyonu başlayacak hem de güvenlik duvarı olarak alınan gördüğünüz uygulama kaldırılacak. Yaya yolu bir taraftan açılacak. Bir taraftan da uygunsuz görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçilecek. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Genel Sekreterine hemen refleks veren davranışları dolayısıyla katkıları için teşekkür ediyorum. Önemli olan hususun başlamasıydı. Mahallemizin büyük şikayetiydi. Bunu gidermiş olacağız inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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