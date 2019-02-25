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Arısoy: “Zeytinburnu’nu daha güzel, daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz”

Yerel seçimler öncesi sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nu daha güzel, daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:26
Arısoy: “Zeytinburnu’nu daha güzel, daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz”

Yerel seçimler öncesi sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nu daha güzel, daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” dedi.


31 Mart yerel seçimleri öncesi yürüttüğü kampanya ve projeleriyle dikkat çeken AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kazandırdı.


Arısoy, Tirebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğin’de, Kovanpınarlı vatandaşlarla kahvaltıda buluştuktan sonra AK Parti İlçe Başkanlığı’nda meclis üyesi adaylarıyla seçim çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısına katıldı.


AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Seyitnizam Mahallesi’nde Bitlis, Sason ve Muş dernekleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Batman Sasonlular Dernek Başkanı Şemsettin Söylemez, Ömer Arısoy’u Zeytinburnu’nda aday gösterdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Dernek başkanları ve vatandaşlar 31 Mart yerel seçimleri öncesi Arısoy’a destek sözü verdi.



“Zeytinburnu’nu daha güzel, daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz”


7 gün 24 saat Zeytinburnuluların kalplerine girmeye çalışacağını ifade eden Arısoy, “25 başlık altında başlamış ve başlatılacak projelerimizi açıkladık. Tramvay yolunun İBB ile birlikte yer altına alınmasından Zeytinburnu’nda otopark ihtiyacının karşılanması için çalışılmış, projelendirilmiş otopark projeleriyle, Zeytinburnu stadyumumuzla, yeni taziye evimizle, millet bahçemizle hep birlikte Zeytinburnu’nu daha güzel daha aydınlık insanların şehri haline getireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” dedi.


Arısoy, Tokat İli Zile İlçesi Kışla Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğini ziyaret ederek vatandaşların sorularını yanıtladı. Hayalindeki Zeytinburnu’nu anlatan Arısoy, vatandaşlardan dua ve destek talep etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:26
  1. doğa

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