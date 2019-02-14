Arısoy, Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm sorularına açıklık getirdi

‘Söz Sizde’ toplantıları kapsamında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, kentsel dönüşümde kat maliklerinin rızası ve mutabakat sağlanması şartlarının arandığını ifade ederek “Zeytinburnu’nda herhangi bir yeri masa başında kentsel dönüşüm alanı ilan etmek gibi bir düşüncemiz yok ve olmayacak” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘Söz Sizde’ toplantılarıyla vatandaşların istek ve önerilerine kulak veren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Telsiz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara karanfil takdim etti. Telsiz Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Arısoy, vatandaşları ‘Söz Sizde’ toplantılarına davet ederek öğrencilere kitap seti hediye etti.

Arısoy, Eğitim Bir-Sen Zeytinburnu Temsilciliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Merkezefendi Mahallesi’ndeki Türkiye Fotoğraf Vakfı’na ziyarette bulundu.

’Söz Sizde’ toplantısında kentsel dönüşüm sorularını yanıtlayan Arısoy, “Bir ya da birkaç ada bütününde bir kentsel dönüşüm talebi ortaya çıkarsa ve burada büyük bir mutabakat ortaya çıkarsa biz seve seve ve memnuniyetle kanunun kentsel dönüşüme ilişkin sağladığı yetkileri, hakları ve ayrıca bizim yapabileceğimiz bütün diğer imkanları seferber edip gerekirse projesini hazırlatıp vatandaşımıza, hemşehrimize, mahallerimize, komşularımıza sunmaya hazırız. Projeyi geliştiririz. Mutabakat ortaya çıkar devam ederse yer tesliminden sonra tahliyeler yapılabilir. Bunun şartı, vatandaşın talebi, rızası ve mutabakatıdır. Bunun dışında bizim Zeytinburnu’nda herhangi bir yeri masa başında kentsel dönüşüm alanı ilan etmek gibi bir düşüncemiz yok ve olmayacak” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümü Zeytinburnu için bir imkan, bir fırsat olarak kullanmaya hazırız”

Arısoy, bir mutabakat ortaya çıkarsa, bir talep oluşursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte kamunun bütün imkanlarını seferber ederek kentsel dönüşümü Zeytinburnu için bir imkan, bir fırsat olarak kullanmaya hazır olduklarını belirterek, "Her zaman bu konuda emrinize amade olacağımızı şimdiden peşin olarak söylemiş olayım" dedi.

“Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi’ndeki problemi çözeceğiz”

Arısoy, şöyle devam etti: “Burada örnek bir uygulama geliştirmeyi hayal ediyorum. Zeytinburnu’muzda hâlâ devam eden biri Beştelsiz Mahallemizde, diğeri Telsiz Mahallemizde bir uygulama var. Ben istifa ettikten sonra iki kere Ankara’ya gitme mecburiyeti hasıl oldu. İlk gidişimde Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu enine boyuna görüştük. Genel olarak desteğini aldım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zeytinburnu Belediyesi ve maliklerle birlikte öncelikle Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi’ndeki problemi çözeceğiz. Bunu maliklere söyledim. Maliklerin dernekleriyle konuştum. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek önce o problemi çözmek ve bir an önce inşaatı başlatmak boynumuzun borcudur.”

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Merkezefendi Mahallesi’ndeki ‘Arnavut Mahallesi’ olarak bilinen bölgede kat malikleriyle bir araya geldi. Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili projelerin devam ettiğini söyledi.