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Arısoy: “Stadyum inşasından sonra Zeytinburnu Spor Kulübümüz inşallah eski günlerine döner”

Zeytinburnu Stadyumu projesiyle ilgili konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye BaşkanAdayı Ömer Arısoy, “Stadyum inşa edildikten sonra Zeytinburnu Spor Kulübümüz İnşallah eski günlerine döner.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
Arısoy: “Stadyum inşasından sonra Zeytinburnu Spor Kulübümüz inşallah eski günlerine döner”

Zeytinburnu Stadyumu projesiyle ilgili konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye BaşkanAdayı Ömer Arısoy, “Stadyum inşa edildikten sonra Zeytinburnu Spor Kulübümüz İnşallah eski günlerine döner. Orada hep birlikte Zeytinburnu’muzun kazandığı maçlara sevinir, deplasmanlarına birlikte gider oluruz” dedi.


31 Mart yerel seçimleri öncesi yürüttüğü kampanya ve projeleriyle dikkat çeken AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kazandırdı.


Gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Arısoy, Zeytinburnulu vatandaşlara karanfil dağıttı. Esnafa hayırlı işler dileyerek dua ve destek talep etti. AK Parti Zeytinburnu Belediye BaşkanAdayı Ömer Arısoy, Öz Karadeniz Düzceliler Derneği ve Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği’nde vatandaşlarla hasbihal etti.


“İş adamlarından bir öncülük ortaya çıkarsa memnuniyetle destek oluruz”


Zeytinburnu Stadyumu projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Arısoy, “Zeytinburnu Stadyumu’nun mülkiyet problemi sebebiyle geçen dönem tamamlamak nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İstanbul’umuza, Zeytinburnu’muza yakışır modern bir stadyum inşa edeceğiz. Stadyum inşa edildikten sonra Zeytinburnu’muz İnşallah eski günlerine döner. Orada hep birlikte Zeytinburnu’muzun kazandığı maçlara sevinir deplasmanlarına birlikte gider oluruz. Biz altyapısını böylelikle tamamlamış olacağız. Bir inisiyatif ortaya çıkarsa, iş adamlarından bir öncülük ortaya çıkarsa memnuniyetle ve seve seve Zeytinburnu Spor Kulübü’ne destek olacağımızı buradan da beyan etmiş olalım” dedi.


“Herkesin yüzünü ağartacak bir çaba, bir gayret, bir azim içerisinde olacağız”


Arısoy, “15 yılda Zeytinburnu Belediyesi’nde elde ettiğimiz tecrübe, deneyim, Toplu Konut İdaresi’ndeki birikimimiz, orada Türkiye’deki konut uygulamaları ile ilgili yaptığımız çalışmalar, gördüğümüz uygulamalar, kentsel dönüşüm konusundaki Türkiye genelindeki çalışmalar ve bakanlık tecrübesiyle, Allah nasip ederse bize gönül verenler başta olmak üzere herkesin yüzünü ağartacak bir çaba, bir gayret, bir azim içerisinde olacağımızı buradan Düzceli hemşehrilerimizin huzurunda bir kez daha tekrar etmiş olayım” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
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