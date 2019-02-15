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Arısoy: “Çocuklarımız çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecek”

AK Parti İl Başkanlığının programa aldığı ‘Söz Sizde’ toplantılarında spora verdiği önemi anlatan AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Çocuklarımız çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecekler” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:13
Arısoy: “Çocuklarımız çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecek”

AK Parti İl Başkanlığının programa aldığı ‘Söz Sizde’ toplantılarında spora verdiği önemi anlatan AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Çocuklarımız çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecekler” dedi.


31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘Söz Sizde’ toplantılarıyla vatandaşların istek ve önerilerine kulak veren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Yeşiltepe ve Veliefendi Mahalle sakinleriyle buluştu. AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Arısoy, gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara karanfil takdim etti. Esnaf ve mahalle sakinlerini akşam düzenlenecek olan toplantılara davet etti.


Toplantılarda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Arısoy,“Stadyum projesi bu dönem başlayacaktı aslında ama mülkiyet sorunu yüzünden yapılamadı. İnşallah gerçekleştirmek bize nasip olacak. Stadyumu inşa edeceğiz. Stadyumla birlikte büyükşehir belediyemizin var olan kapalı spor salonunun yüzme havuzu vardı. Yüzme havuzu ve kapalı spor salonu stadyumun altında olacak inşallah. Murat Başkan bu dönemde 2 tane yüzme havuzu yaptı. İnşallah 80.yıl Cumhuriyet Parkı’nda iki katlı otoparkın üstüne yer altında olmak şartıyla bir yüzme havuzu da biz kazandıracağız” dedi.



“Çocuklarımızın çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecekler”


AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Buz pateni pisti inşaatımız sürüyor. Sporun çeşitliliği bakımından Zeytinburnu’nda değer katacak bir iş olacak. Çocuklarımız çok daha farklı spor alanlarına yönlendirilecekler. Koşu yarışmalarımız var. Zeytinburnu’nda her Cumhuriyet Bayramı’nda teşvik etmek içiN büyük bir koşu organizasyonu yapıyoruz. Bisikletle ilgili Zeytinburnu, Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemine oturdu. Zeytinburnu’nda sporu çeşitlendirmemiz ve tabana yaymamız lazım” diye konuştu.


Yoğun katılımla geçen toplantıların ardından Arısoy vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:13
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