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Arısoy, “Belediyedeki odanız başkanın odasıdır”

Sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinde 1 Nisan sonrası için hiç kimseye söz vermediğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Belediyede oda ve masa dağıtmak bizim tarzımız değil.

26 Şubat 2019 Salı 09:02
Arısoy, “Belediyedeki odanız başkanın odasıdır”

Sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinde 1 Nisan sonrası için hiç kimseye söz vermediğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Belediyede oda ve masa dağıtmak bizim tarzımız değil. Belediyedeki odanız başkanın odasıdır. Dilediğiniz zaman şeref verirsiniz” dedi.


31 Mart yerel seçimleri öncesi yürüttüğü kampanya ve projeleriyle dikkat çeken AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kazandırdı.


Gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Arısoy, Zeytinburnulu vatandaşlara karanfil dağıttı. Esnafa hayırlı işler dileyerek dua ve destek talep etti. Ziyaretlerde Arısoy’a AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı eşlik etti.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Trabzon Of-Hayrat Yeniköy Kültür Dayanışma Derneği ve


Kastamonulular Dayanışma Derneği’nde (KASDER) vatandaşların sorularını yanıtladı.


“Ömer Arısoy’un Zeytinburnu için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum”


Kastamonulu vatandaşlara hitap eden AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat “Zeytinburnu İstanbul’un en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız size çok kıymetli, çok tecrübeli ve değerli bir başkan adayı gönderdi. Ömer Arısoy Bey, hem bürokrat olarak hem bakan yardımcısı olarak Kültür Bakanlığı’nda çok önemli çalışmalar yaptı. Zeytinburnu Belediyesi’nde de çok güzel çalışmalar yaptı. Zeytinburnu için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor” dedi.


“Sivil toplum kuruluşlarına elimizden gelen desteği vereceğiz”


Sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi aktaranArısoy, “Sivil toplum kuruluşları bizim açımızdan toplumla, hemşehrilerimizle ilişkinin bir aracıdır. Hepimiz Türkiye’nin dört bir yanından geldik. Burası bizim memleketimiz, yuvamız, evimiz oldu. Bu sivil toplum kuruluşu üzerinden iletişim kurduk. Bunu böyle sürdürmeye kararlıyız. Zeytinburnu’nda 80‘e yakın sivil toplum kuruluşu var. Bunların 40’ı aktiftir. Bu seçim dönemi boyunca 40 sivil toplum kuruluşuna gideceğiz. Her zaman sivil toplum kuruluşlarına elimizden gelen desteği vereceğiz. Destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


“Belediyedeki odanız başkanın odasıdır”


Arısoy, “1 Nisan sonrası için hiçbir Allah’ın kuluna hiçbir söz vermedim. Belediyede oda dağıtmak, masa dağıtmak bizim tarzımız değil. Bizim tarzımızı Kastamonulu hemşehrilerimiz bilir. Ben iletişim konusunda herkese yeterim. Yetemezsek burada iki tane, birisi 30 yıllık birisi de 20 yıllık arkadaşımız var. O arkadaşlarımı vekil tayin ediyorum. Biz zaten biriz, beraberiz. Buradaki heyetin yarısıyla göz aşinalığımız var. Belediyedeki odanız başkanın odasıdır. Dilediğiniz zaman şeref verirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:02
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