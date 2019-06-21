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ARİNKOM’dan “Sosyal Bilimlerde Fikri Haklar Mümkündür” konferansı

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Fikri Haklar Mümkündür” konferansı, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:08
ARİNKOM’dan “Sosyal Bilimlerde Fikri Haklar Mümkündür” konferansı

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Fikri Haklar Mümkündür” konferansı, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.


ARİNKOM Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada sosyal bilimler alanındaki çalışmaların da patent alabilecek özelliklere sahip olabileceğinin altını çizdi. Patent hakkının yalnızca fen bilimleri çalışmalarına ait olması görüşünün yaygın bir yanlış düşünce olduğunu dile getiren Kocaman, “Kamuoyunda fikri haklara konu patent, faydalı model gibi çıktıların ağırlıklı olarak fen bilimleri alanına özgü olduğu yönünde bir düşünce hakim. Halbuki projelerde ve projelerden bağımsız olarak geliştirilen patentlerde, sosyal bilimler alanında da patente konu çıktıların alınabileceği, bunların da doğrudan çıktı olmasının yanı sıra sorunları çözen nitelikte oldukları bir gerçektir. Konferansımızda isminden de belli olduğu üzere ‘sosyal bilimler alanında da patente konu fikirler olabilir ve bunlar patentlenebilir niteliktedir’ mesajını vermek istedik. Bugün yapmayı amaçladığımız bu konuda bir farkındalık sağlamak” ifadelerini kullandı.


İki oturumda gerçekleştirilen konferansın ilk bölümünde ARİNKOM Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman ve Fikri Haklar’ın yanında Ticarileştirme ekibinden Özlem Tigin’de projeler ve fikriyat sürecinin birbirini nasıl desteklediği hakkında sunum yaptı. Sunumda Fikri haklarda temel kavramlar konularının da üzerinde duruldu. İkinci bölümde ise buluş sahipleri olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Araştırma Görevlisi Mustafa Çakmak ve Bahadır Ayaz, sorunları ele alış biçimleri, patent alma süreci gibi konularda katılımcılara deneyimlerini aktardı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:08
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