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Arin'in "öykü"sü lösemili çocuklara umut oldu

İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın ailesinin başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla, binlerce kişi donör olmak için Türk Kızılayına başvurdu- Aileyi ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Öykü Arin ve ailesinin yaptığı farkındalık dalgası sayesinde 2018'deki bütün kök hücre donörü sayısına, 2019'un ilk iki ayında ulaştık"- Anne Eylem Yazıcı:- "Öykü'nün kampanyası 12 ülkede aktif yürütülüyor. Bu hafta Almanya'dan güzel bir haber geldi. Kök hücre bağışında bulunan bir donörün iliği, Almanya'daki birisine uymuş"

17 Şubat 2019 Pazar 11:47
Arin'in "öykü"sü lösemili çocuklara umut oldu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi tarafından başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla oluşan farkındalığın da etkisiyle, Türk Kızılayının kök hücre bağışçısı arttı.

İzmir'de geçen kasımda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için tek çaresi ilik nakli olan çocuğun ailesi, Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında gelecek mutlu haberi umutla bekliyor.

Kampanyanın sosyal medyada, televizyon dizilerinde, birçok sosyal faaliyette konu edilmesiyle, kök hücre bağışı için Türk Kızılayına başvuran donör sayısı arttı.

Öykü Arin ile benzer öyküleri olan çocuklar da kampanya sayesinde bağışlanan kök hücrelerle hayata tutundu.

- "Son iki ayda 100 bin rakamına ulaştık"

Öykü Arin ve ailesini, tedavinin sürdüğü Antalya'da ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kınık, ihtiyaç duyan hastaların, kök hücre olmadan şifa bulamadığını söyledi.

Bir kişinin yaşama umudunun, başka bir insanın vücudunda bulunduğunu anlatan Kınık, bu umutların yeşertilmesi, artırılması gerektiğini dile getirdi.

Türk Kızılayı olarak Sağlık Bakanlığı ile 3-4 yıllık planlama sonucunda kök hücre bağışında 500 bin donöre ulaştıklarını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Bunlar 4 bine yakın eşleşme ve bin civarında başarılı nakille sonuçlandı. Bu durum artarak devam ediyor. Öykü Arin ve ailesinin yaptığı farkındalık dalgası sayesinde, 2018'de topladığımız bütün kök hücre donörü sayısına 2019'un ilk iki ayında ulaştık. 2018'de 110 bin donörümüz bağışçı olmuştu, son iki ayda 100 bin rakamına ulaştık. Çok yakın zamanda Türkiye'deki donör sayısı milyonu aşacak. Bu, çok başarılı bir bilinçlendirme kampanyası oldu. Birçok Öykü bu sayede inşallah hayata tutunacak. Türkiye'nin 300 noktasında 3 bin 300 personelle faaliyet yürütüyoruz. Dünya Doku Bankası veri tabanıyla entegre çalışıyoruz. Bu durum nakil ihtimalini artırıyor. Türkiye'deki donör sayısı arttıkça da hastalar açısından bekleme süresi hem kısalacak hem de dünyaya da umut olacağız."

- "Bizim için aciliyet devam edecek"

Anne Eylem Yazıcı ise artık nakil planlaması sürecine girdiklerini söyledi.

Hala umutlu olduklarını ve uygun donör çıkacağını düşündüklerini vurgulayan Yazıcı, nakil için önlerinde bir aylık süreç bulunduğunu dile getirdi.

Martın başında kızının ne zaman nakil olacağının belirleneceğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Hastalığın tek tedavisi nakil olmak ve süreç ilerliyor. Marta kadar yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yarı uyumlu, yani yüzde 50 uyumlu olan benden nakil yapılacak. Sonraki süreçte yeniden nakil ihtiyacı olabilir. Bu tekrar edebilen bir hastalık. Bizim için uygun donör bulma aciliyeti devam edecek. Bu kampanyayı sürdürmek, herkes için umut olmak, başka Öyküler için umut olmak bizim canı gönülden vazifemiz haline geldi. Öykü birçok çocuğa umut oldu."

Yazıcı, "Öykü'nün kampanyası 12 ülkede aktif yürütülüyor. Bu hafta Almanya'dan güzel bir haber geldi. Kampanyamızla kök hücre bağışında bulunan bir donörün iliği, Almanya'daki birisine uymuş. Umarım bir terslik çıkmadan da nakil olur. Buna benzer birçok haber aldık. Daha güzellerini de almaya devam edeceğiz. El birliğiyle ihtiyacı olan bütün hastaların dayanışma içinde sağlığına kavuşması, hayatına gülümseyerek devam etmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:47
  1. Donör
  2. Kızılay
  3. Öykü Arin

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