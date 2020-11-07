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Gündem Arınç ABD'deki başkan tercihini açıkladı
Gündem

Arınç ABD'deki başkan tercihini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan tercihinin Joe Biden'dan yana olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:37:00 -
Arınç ABD'deki başkan tercihini açıkladı

Amerika'da tartışmaların gölgesinde süren Başkanlık Seçimleri'nde 4. güne girildi...

Seçimlerin yansıması ise Türkiye'de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

Amerika'da olduğu kadar Türkiye'de de Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı seçilsin tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da, iki lider arasında seçimini yaptı.

Bülent Arınç konu ile ilgili Kanal 42’de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanlık seçimine dair görüşlerini açıklayan Arınç, şunları söyledi:

Trump rüyası bitti

“Resmî olmayan sonuçlara göre Biden’ın kazanacağı çok açık belli. Tabii aralığı düşünürsek, ocağı düşünürsek, çok erken bir tarih; fakat Amerikan seçimlerinde bildiğiniz gibi ikinci seçmenler var. Seçici kurulun, yani delege sayısının önemi var. Onlarda da 270'i bulan kazanmış oluyor. E şu anda Biden, zaten bunu sağlamış durumda. Dolayısıyla artık herkes Trump’tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de, hâlâ ‘Trump’ diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti, gemi karaya oturdu. Trump dönemi, Amerika için kapandı.

"Tercihim Biden"

Trump, Başkan profiline hiç uyumayan insan. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre, bunların içinden en ehven olanı tercih etmek lazım. Benim tercihim Biden oldu.

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