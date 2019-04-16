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Arılar tarafından yazılan "Allah" yazısı görenleri şaşırtıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bal arılarının “Allah” kelimesinin Arapça yazılmış haline adeta birebir benzeyen "Allah" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

16 Nisan 2019 Salı 17:34
Arılar tarafından yazılan "Allah" yazısı görenleri şaşırtıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bal arılarının “Allah” kelimesinin Arapça yazılmış haline adeta birebir benzeyen "Allah" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.


Alaplı İlçesinde Marangozluk yapan ve aynı zamanda Alioğlu Köyü’nünMuhtarlığını yapan Muharrem Koçak, evini bahçesinde bulunan arı kovanlarını temizlediği sırada kovanların petekleri incelerken üzerinde ’Allah’ yazısı bulunan peteği görünce hem şaşırdığını hem de şükrettiğini ifade etti. Şaşkına dönen Muhtar Koçak, kovanın temizleyerek, evine götürdü. Kovanı keseceğini çerçeve yaparak iş yerine gelen herkesin bunu görmesi için de görülebilecek bir yerde tutacağını söyleyen Koçak, “Alioğlu Köyü muhtarıyım. Mesleğim marangozluk ama hobi olarak evimin bahçesinde arı bakıyorum. Arı kovanlarında yazlık bakımlarını yaptığım sırada bir kovanda arılar tarafından işlenmiş Allah yazsını görünce çok şaşırdım. Temizledikten sonra komşulara gösterdim onlarda Allah yazdığını bazıları ise Allah yazdığını ve minareli camiye benzettiklerini söylediler. İş yerime getirdim kovanı keserek herkes görsün diye çevrece yapıp iş yerimin duvarına asacağım. Bu yazıyı muhafaza etmek boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:34
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