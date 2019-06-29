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Arılar kivi polinasyonunda kullanılacak

Yalova’nın Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması Yayım Projesi" kapsamında demonstrasyon çalışması yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Arılar kivi polinasyonunda kullanılacak

Yalova’nın Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması Yayım Projesi" kapsamında demonstrasyon çalışması yapıldı.


Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki projenin uygulandığı bahçede düzenlenen demonstrasyona İl Müdürü Suat Parıldar, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Şube Müdürleri, Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal, Çiftlikköy İlçe Müdür Vekili Ersin Koçhan, teknik personeller ile arı ve kivi yetiştiricileri katıldı. İlçe Müdürü Mesut Ünal’ın açılış konuşmasının ardından Altınova İlçe Müdürlüğünden Mühendis Muharrem Kutay projeyle ilgili bilgiler verdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının ‘Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projeleri’ kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğünden 48.000 TL. kaynak sağlanan ve 2019-2020 yılları arasında Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerinde uygulanacak olan ‘Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi’ ile kivi yetiştiricileri böcekler arasındaki en önemli tozlaştırıcı olarak kabul edilen bal arılarının kivi bahçelerinde kullanılmasıyla ağaç başına verimi ve dolayısıyla karlılıklarını artıracaklar. Ayrıca arıcılar kivi bitkisinin çiçekleri bal arıları için önemli bir polen kaynağı olduğundan kaliteli polen ve bal üretimi sağlayacaklar. Kivi pazarlamacıları da arıların yardımıyla iyi bir döllenme sonucu meyveler kaliteli olacağından tüketiciler albenisi yüksek olan ürünleri tercih edecek ve pazarlamada önemli avantajlar sağlayacaklar. Arı tarafından tozlaşan bitkilerde bir adet meyve ağırlığı ortalama 98,23 gr. iken arısız tozlaşan bitkilerde 43,6 gram olduğu, arı ile tozlaşan meyvelerin daha ağır, parlak ve dolgun oldukları ifade edilirken İl Müdürü Suat Parıldar da arılı ve arısız tozlaşan kivinin arasındaki farkı projenin uygulandığı bahçede bulunanlara gösterdi. Kivi hasat sezonunun başladığı Kasım ayında düzenlenecek Tarla Günüyle projenin birinci yılında ortaya çıkacak sonuç tüm çiftçilere gösterilecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
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