Arılar aşırı sıcaktan çatladı Aydın’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar edeniyle nedeniyle arılar telef olmaya başladı.

Aydın’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar edeniyle nedeniyle arılar telef olmaya başladı.

Arıların aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmaya başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Aşırı sıcaklar, arı kovanlarında gerekli tedbir alınmaması ve arıların uygun bölgelerde konaklatılmaması nedeneiyle son günlerde bazı yerlerde arılar sıcağa dayanamayarak çatlamaya başladı. Bazı üreticilerimizin kovanlarında arılar koloniler halinde çatlamaya başlamış. Bunun önüne geçilmesi için kovanların güneş ışınlarını yansıtmasını sağlayacak şekilde badana yapılmasını ve kovan içi boşlukların arttırılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.