0553 313 94 23

Arıköy Projesi’nin kura çekimi yapıldı

Odunpazarı Belediyesi Arıköy’de verilecek eğitimler için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

19 Şubat 2019 Salı 15:26
Arıköy Projesi’nin kura çekimi yapıldı

Odunpazarı Belediyesi Arıköy’de verilecek eğitimler için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.


Odunpazarı Belediyesi, Arıköy Projesini tamamladı. Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hazırlanan Arıköy’de bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. Arıköy’de verilecek eğitimler için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



“Herkesin memnun olacağı sosyal bir proje oldu”


Gerçekleştirilen kura çekimi öncesi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir konuşma yaparak, “Arıköy eğitimleri için epey fazla müracaat aldık. Bu yüzden eğitim alacak kişileri kura ile belirlemeye karar verdik. Bu işi Eskişehir Arı Yetiştiriciliği Birliği ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Arıköy’de hem teorik hem de pratik eğitimler verip vatandaşların Arıcılığı öğrenmesini istiyoruz. Benim temel amaçlarımdan birisi şu, insanlarımızın emekli olduktan sonra hatta çalışırken dahi evin bütçesine ek bir gelir sağlayacak ek bir meslek ek bir iş sağlama fırsatını oluşturalım. Sosyal belediyeciliğin temel görevlerinden birisi budur. Biz üretici belediyeciliği geliştirmek istiyoruz. Bu sayede Akpınar köyümüzü de tanıtmış olacağız. Karşılıklı herkesin memnun olacağı sosyal bir proje oldu” dedi.


Başkan Kurt’un konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine toplamda 508 kişi katıldı. İlk olarak engelli, gazi ve şehit yakınları için kura çekimi yapıldı. 34 kişinin başvurduğu kurada 20 asil ve 5 yedek talihli belirlendi. 2’nci kuraya ise toplamda 474 kişi başvurdu. Çekilen kura sonucu 200 asil 50 yedek talihli Arıköy’de eğitim almaya hak kazandı.


Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi’nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy’de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim gerçekleştirilecek. Eğitimler 50 usta öğretici tarafından verilecek. Arıköy’de 1 yıl boyunca sürecek eğitimler, ekipler halinde ilerleyecek. Her usta-öğretici, kendisine verilecek olan 4 çırak-öğrenciyle bir ekip oluşturacak ve yıl boyunca aynı eğitimi uygulayacak. Her ekibe eğitimleri boyunca çalışma yapabilmesi için Arıköy içerisinde 40 metrekare bahçe, 4 metrekare kulübe ve 5 adet boş kovan verilecek. Ekipler, yıl sonunda bu alanların temizliğini yaparak idareye teslim edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:26
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    -Ekinci’den koltuk açıklaması
    1. -Ekinci’den koltuk açıklaması
    2. AK Parti’nin Kütahya Belediye Meclis..
    3. Başkan Akın Köypark proje alanını..
    4. AK Parti Kars’ta adayını çekti
    5. Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam..
    6. ABD destekli ülke Çin kıyılarına..
    7. Gençler doyasıya eğlendi
    8. "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını..
    9. Marasalı’dan ittifak açıklaması
    10. Sanayi Sitesinde yabani ot temizleme..
    11. Devrek Çayı atık malzemeler ile dolu
    12. Üniversite öğrencisinin evinde ölü..
    13. Para Atıcılık Dünya Kupası
    14. Aşırı sis Adana'da can aldı! TIR..
    15. O kaçtı horoz kovaladı
    16. Başkan Akın: “Allah kazasız belasız..
    17. Tırların arasında feci ölüm
    18. Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik..
    19. Tekirdağ'da iş kazası: 1 işçi yaşamını..
    20. Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    21. Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesi..
    22. TİP Genel Başkanı Erkan Baş:
    23. Yeğeninin yüzüne asit atmıştı!..
    24. 60’ıncı yılında Büyükçekmece..
    25. Hüner Çoşkuner sevilen şarkılarını..
    26. AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi..
    27. İran Çinli balıkçıların gemilerini..
    28. Tahmazoğlu’ndan esnaf ziyareti
    29. Boluspor Teknik Direktörü Orhan..
    30. Arıköy Projesi’nin kura çekimi yapıldı
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü