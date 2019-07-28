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Arıkaya artık lavanta kokacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya köyüne hakim bir tepede 19 dekar alana 770 adet badem fidanı ve bu fidanların arasına da 16 bin kök lavanta fidesi dikildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:28
Arıkaya artık lavanta kokacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya köyüne hakim bir tepede 19 dekar alana 770 adet badem fidanı ve bu fidanların arasına da 16 bin kök lavanta fidesi dikildi.


Orman teşkilatının yatırımları ile Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesinin kaderi değişiyor. Biyoyakıt tesisi, trüf mantarı ormanı ve badem ağaçlandırma sahasının ardından geçen sene dikilen 16 bin adet lavanta fidanı ilk yıl olmasına rağmen çiçek açtı. Köye hakim bir tepede 19 dekar alana 770 adet badem fidanı dikildi. Bu fidanların arasına da 16 bin kök lavanta fidesi dikildi. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte lavantalar çiçek açarak etrafa hoş kokular saçmaya başladı.


Çalışmaları yerinde görmek için Arıkaya Orman Mahallesine giden Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan, köylüler ile görüştü. Orman teşkilatının artık sadece çam fidanı dikmediğini söyleyen bölge Müdürü Recep Temel, “Şimdi mahalle olan orman köylerimizde yaşayanların gelirini artırmak için gelir getirici tür ağaçlandırmaları yapıyoruz. Genellikle ceviz ve badem ormanı kuruyoruz. Arıkaya Mahallemizde de 770 adet badem fidanı, aralarına da 16 bin kök lavanta diktik. Bu yöreye lavanta ilk kez dikildi. İlk fidanları, 10 Ekim 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’in köyü ziyaretleri sırasında dikmiştik. Aradan sadece 9 ay geçti ve köyün çehresi değişti. 3 yıl süre ile bakımlarını yapacağız. Sonra da köyde yaşayan 60 haneye eşit olarak paylaştıracağız. 49 yıl boyunca gelirini alacaklar. İsterlerse lavanta balı da üretebilecekler” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:28
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