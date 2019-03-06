0553 313 94 23

Arıkan’dan proje vurgusu

Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan, “40 adet projemizle Hekimhan’ı kalkındırmak için geliyoruz” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:43
Arıkan’dan proje vurgusu

Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan, “40 adet projemizle Hekimhan’ı kalkındırmak için geliyoruz, tersine bir göç dalgası başlatacağız ve Hekimhan’ın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

 

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhsin Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan’ın seçim bürosunu ziyaret etti. Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ve encümen üyeleri tarafından karşılanan Başkan Muhsin Yiğit “Hekimhan’ın makûs kaderinin Başkan Adayı Arıkan ile değişeceğine inandığını belirterek, artık oturmak değil üretmek zamanı” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ise Başkan Muhsin Yiğit’e yeni görevinden başarılar diledi. Arıkan burada yaptığı açıklamada, “Hekimhan için artık birlik olma zamanı gelmiştir. 40 adet projemizle Hekimhan’ı kalkındırmak için geliyoruz, tersine bir göç dalgası başlatacağız ve Hekimhan’ın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

İki bin kişiye iş istihdamı oluşturacak olan Demir Madeni Sanayi Organize Bölgesi kurulumu ile ilgili filizibite çalışmalarına başladıklarını belirten Cumhur İttifakı Adayı Arıkan “Gençlerimize iş istihdamı sağlayacak birçok projemiz mevcut, sadece iş istihdamı da değil, sosyal ve kültürel belediyeciliğin her adımını Hekimhan’da uygulayacağız onun için ‘geleceğine oy ver Hekimhan” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:43
  1. Malatya
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp esnafla buluştu
    1. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    2. ALES başvuruları başladı
    3. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    4. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    5. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    6. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    7. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    8. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    9. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    10. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    11. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    12. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    13. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    14. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    15. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    16. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    17. Altın fiyatları
    18. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    19. Cezaevi personelinden kan bağışı
    20. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    21. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    22. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    23. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    24. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    25. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    26. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    27. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    28. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    29. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    30. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!