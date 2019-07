Arıkan, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu

Zonguldak AlaplıKaymakam Vekili Emirhan Arıkan, Basın Bayramı dolayısıyla kahvaltı düzenledi.

Alaplı Alabalık tesislerinde düzenlenen kahvaltıyagörev yapan tüm basın mensupları davet edildi. Basın mensupları onuruna verilen kahvaltıya Alaplı Kaymakam vekili Emirhan Arıkankatıldı. Kaymakam Arıkan kahvaltıya katılan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Arıkan, yaptığı konuşmada milli birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimize yurt dışında zarar vermeyecek, yurt içinde de kalkındıracak her haberi biz de savunuruz. Yerel basın her zaman önemlidir. Basının görevini en iyi şekilde yapması için bizler de her zaman elimizden gelen kolaylığı sağlarız .Bugünümü siz değerli basın mensuplarımıza ayırdım. Önemli olan sizlersiniz. Katılımınız için teşekkür ederim. Hepinizin basın bayramını tebrik eder, iyi çalışmalar dilerim” dedi.