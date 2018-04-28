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Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 16,5 kilogram esrar bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:07
Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

Ekipler, 77 yaşındaki H.Ö'nün evinde yaptıkları aramada, 32 parça halinde 16,5 kilogram esrar, hassas terazi, el terazisi, ruhsatsız silah, 50 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 915 lira ele geçirdi. 

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:07
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  2. Arifiye

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