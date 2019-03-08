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Arifiye’de gizli tuz farkındalık etkinliği düzenlendi

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08 Mart 2019 Cuma 18:48
Arifiye’de gizli tuz farkındalık etkinliği düzenlendi

Arifiye’de ‘Gizli Tuza Dikkat’ farkındalık etkinliği düzenlendi


Arifiye İlçe Sağlık İl Müdürlüğü, Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda; Gizli Tuza Dikkat farkındalık etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinliğe Arifiye Kaymakamı Bekir Dıngırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey İlçe Sağlık Müdürü Ayşin Kurban, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Sevda Gürsel, Arifiye Esnaf ve Sanayici İş Adamları DerneğiBaşkanı Fatih Yeter, Okul Müdürleri, çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey konuşmasında, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere, şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla, tüketilmesi gereken tuz miktarının günde 5 gram (tepeleme 1 çay kaşığı) olması gerektiği, gizli tuz içeren gıdalardan uzak durulmasının önemi, daha az tuz içeren ürünleri almak için etiket okumanın çok önemli olduğunu vurguladı.



“Kadın varsa üretim vardır”


Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “Bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Kadın, toplumu oluşturan en önemli parçalardan birisidir. Kadının olmadığı bir toplumun bedeli olması mümkün değildir. Kadın varsa üretim vardır, kadın varsa herşey vardır. Bunun için öncelikle Dünya Kadınlar gününüzü en içten duygularımla kutluyorum. Şimdi, tuz kullanımıyla ilgili gerek İlçe Sağlık Müdürümüz, gerek Halk Sağlığı Müdürümüz bizleri gizli tuz kullanımı konusunda bilgilendiren konuşmalar yaptı, ama ben de bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Günlük tuz kullanımımızı 5 gramla sınırlandırmamız gerektiği, belki tuz kullanmadan damak tadımızın bir süre değişeceği, Yediğimiz gıdaların tadını az tuz kullanarak ta alabiliriz. Aşırı tuz tüketimi vücudumuzda sağlık problemleri meydana getiriyor. İnşallah bu konferansın, beslenme alışkanlıklarımız konusunda hepimize ışık tutacağını düşünüyorum. İlçe Sağlık Müdürümüz Ayşin Hanım geldikten sonra,bu tip bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerini sıkça görmeye başladık. Kendilerine ve Değerli sağlık personelimize tüm Arifiyeli hemşerilerim adına çok çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:48
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