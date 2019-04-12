Arif Teke Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Yeni Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Yeni Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlendi.

Altıntaş Zafer OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Dr. Ömer Toraman Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Başkanı olurken, İsmet Özotraç Müteşebbis Heyet Başkan Vekili, Arif Teke Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlendi.

Toplantı; 2018 yılı Faaliyet Raporu, 2018 yılı 4. dönem Denetim Kurulu Raporu, 2018 yılı 4. Dönem gelir-gider tablosu, bilanço, 2018 yılı Yeminli Mali Müşavir Raporunun görüşülmesiyle sona erdi.

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