Usta sanatçı Arif Susam kalp ameliyatı oldu | Arif Susam'ın sağlık durumu nasıl? Arif Susam kimdir?
İstanbul’da özel bir hastayene rutin kontrol için giden usta sanatçı Arif Susam, kalp damarlarından dördünün % 90 oranında daraldığını öğrendi. Hastanede muayene olan Arif Susam,kalp damarlarına stent uygulanmasına karar verildi. Dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle Arif Susam’a daralma olan 4 kalp damarına stent takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arif Susam taburcu edildi. Peki Arif Susam kimdir?20 Temmuz 2018 Cuma 15:18
İstanbul’da özel bir hastayene rutin kontrol için giden usta sanatçı Arif Susam, kalp damarlarından dördünün % 90 oranında daraldığını öğrendi. Hastanede muayene olan Arif Susam, kalp damarlarına stent uygulanmasına karar verildi. Dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle Arif Susam’a daralma olan 4 kalp damarına stent takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arif Susam taburcu edildi. Peki Arif Susam kimdir?
İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl öğrenim gördü. Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon sanatçının çaldığı enstrümanlardır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısıdır. İlk albümünü 1984 yılında “Efsane Aşk” adı altında çıkardı. Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı. 1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.
1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almıştır. Ve halen Kumkapı Kordon’da sahne almaktadır. 1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu. Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 erkek çocuğu vardır.
Filmleri :
1987 – Kader Utansın
1988 – Hatıram Olsun
1990 – Herşeyi Bitirdik
1990 – Benimi Buldun
2000 – Veda Gecesi
Albümleri :
1984 – Efsane Aşk
1985 – Kara Kara
1986 – Tavernada Yıldönümü
1987 – Kararsız Gönlüm
1988 – Kader Utansın
1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz
1988 – O Kadın İçin
1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın
1991 – Beni Düşün
1992 – Sevenler İçin
1993 – Boncuk Gözlüm
1994 – Unutulmuyor
1996 – İşte Yeniden – Çılgınım
1998 – Sakın Unutma
2000 – Aşkımız Bitmesin
2011 – Ölümsüz Sevdim
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