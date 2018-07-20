İstanbul’da özel bir hastayene rutin kontrol için giden usta sanatçı Arif Susam, kalp damarlarından dördünün % 90 oranında daraldığını öğrendi. Hastanede muayene olan Arif Susam, kalp damarlarına stent uygulanmasına karar verildi. Dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle Arif Susam’a daralma olan 4 kalp damarına stent takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arif Susam taburcu edildi. Peki Arif Susam kimdir?

İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl öğrenim gördü. Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon sanatçının çaldığı enstrümanlardır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısıdır. İlk albümünü 1984 yılında “Efsane Aşk” adı altında çıkardı. Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı. 1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.

1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almıştır. Ve halen Kumkapı Kordon’da sahne almaktadır. 1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu. Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 erkek çocuğu vardır.

Filmleri :

1987 – Kader Utansın

1988 – Hatıram Olsun

1990 – Herşeyi Bitirdik

1990 – Benimi Buldun

2000 – Veda Gecesi

Albümleri :

1984 – Efsane Aşk

1985 – Kara Kara

1986 – Tavernada Yıldönümü

1987 – Kararsız Gönlüm

1988 – Kader Utansın

1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz

1988 – O Kadın İçin

1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın

1991 – Beni Düşün

1992 – Sevenler İçin

1993 – Boncuk Gözlüm

1994 – Unutulmuyor

1996 – İşte Yeniden – Çılgınım

1998 – Sakın Unutma

2000 – Aşkımız Bitmesin

2011 – Ölümsüz Sevdim