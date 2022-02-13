Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk nereli kaç yaşında?
Rumeli türkülerinin ismi Arif Şentürk, yoğun bakımda ve durumu ağır olduğu öğrenildi. Peki Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk nereli kaç yaşında? Arif Şentürk Aman Bre Deryalar sözleri...
Onur Akay, bugünkü köşe yazısında yoğun bakım alınan ses sanatçısı Arif Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi. Peki Arif Şentürk kimdir, nereli kaç yaşında?
Arif Şentürk kimdir?
1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
Arif Şentürk şarkıları
Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
Arif Şentürk Aman Bre Deryalar sözleri
İşte "Aman Bre Deryalar" şarkı sözleri:
Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Deryalar
Biz nişanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
Kırcaali'yle arda arası
Saat sekiz sırası
Yusuf'um
Saat sekiz sırası
Civanda yusuf'umu ardalar alıyor
Yoktur ah çaresi
Civanda yusuf'umu ardalar alıyor
Yoktur ah çaresi
Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Deryalar
Biz nişanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
Çıkar abanı poturunu yusuf'um
Dalgalar artacak
Yusuf'um
Dalgalar artacak
Demedim mi civan yusuf'um
Kayığımız batacak
Demedim mi canlardı yusuf'um
Kayığımız batacak
Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Deryalar
Biz nişanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız