Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk nereli kaç yaşında?

Onur Akay, bugünkü köşe yazısında yoğun bakım alınan ses sanatçısı Arif Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi. Peki Arif Şentürk kimdir, nereli kaç yaşında?

Arif Şentürk kimdir?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Arif Şentürk şarkıları

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Arif Şentürk Aman Bre Deryalar sözleri

İşte "Aman Bre Deryalar" şarkı sözleri:

Aman bre deryalar

Kanlıca deryalar

Biz nişanlıyız

Deryalar

Biz nişanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız

Kırcaali'yle arda arası

Saat sekiz sırası

Yusuf'um

Saat sekiz sırası

Civanda yusuf'umu ardalar alıyor

Yoktur ah çaresi

Civanda yusuf'umu ardalar alıyor

Yoktur ah çaresi

Aman bre deryalar

Kanlıca deryalar

Biz nişanlıyız

Deryalar

Biz nişanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız

Çıkar abanı poturunu yusuf'um

Dalgalar artacak

Yusuf'um

Dalgalar artacak

Demedim mi civan yusuf'um

Kayığımız batacak

Demedim mi canlardı yusuf'um

Kayığımız batacak

Aman bre deryalar

Kanlıca deryalar

Biz nişanlıyız

Deryalar

Biz nişanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız

İkimiz de bir boydayız

Biz delikanlıyız