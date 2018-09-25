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Arif Özen kimdir? Arif Özen Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye'nin gururu oldu!

Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen Slovakya’da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı. Peki Arif Özen kimdir? Arif Özen nerede yetişti?

25 Eylül 2018 Salı 18:35
Arif Özen kimdir? Arif Özen Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye'nin gururu oldu!

Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen Slovakya’da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı. Peki Arif Özen kimdir? Arif Özen nerede yetişti?

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0), Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megeneishvili'yi de (7-6) yenerek finale yükselmişti. Macar Patrick Szurovszki ile finalde karşılaşan Arif Özen rakibini (4-2) yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Böylece Arif Özen Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil ve Ramazan Sarı'dan sonra 3. altın madalyayı kazanmış oldu.

Arif Özen 2014 yılında Sancaktepe Belediyespor'un altyapısına girmeye hak kazanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:35
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