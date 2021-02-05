Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ın Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası Gaziantep Üniversitesi rektörü Arif Özaydın'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir, nerelidir? Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın hangi görevlerde bulundu?
Kahramanmaraş doğumlu olan Arif Özaydın, 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başladı. 1992'de buradan mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını İstanbul Üniversitesinden aldı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.
Prof. Dr. Arif Özaydın’ın kitapları
Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle:
Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi
Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat
Yenilik Ekonomisi
İstikrarın Şifreleri
Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler