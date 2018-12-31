Arif Nihat Asya, yılbaşı kutlayan Müslümanları böyle uyarmıştı: Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Millî değerleri ve dini duyguları şiirlerinde büyük bir ustalıkla işleyen ve edebi yeteneği yanında İslam'a olan bağlılığıyla milletimizin gönlünde taht kuran Arif Nihat Asya'nın 'Bize bir nazar oldu' şiiri, ülkemizde bu gece yılbaşı kutlayacak olan bütün Müslümanlara, çağları aşan bir mesajla kendi değerlerini hatırlatıyor.31 Aralık 2018 Pazartesi 23:28
yeniakit.com.tr
Millî değerleri ve dini duyguları şiirlerinde büyük bir ustalıkla işleyen ve edebi yeteneği yanında İslam'a olan bağlılığıyla milletimizin gönlünde taht kuran Arif Nihat Asya'nın'Bize bir nazar oldu' şiiri, bu gece yılbaşı kutlayan bütün Müslümanlara, çağları aşan bir mesaj ulaştırıyor.
Milletimizin 'bayrak şairi' olarak tanıdığı Asya, İslam ve Türklük şuuruyla yaşadığı hayatında, ortaya koyduğu eserleriyle Müslümanlara daima unuttukları değerlerini hatırlattı.
Büyük şair Asya'nın yılbaşını Hristiyanlar gibi kutlayan Müslümanlara, şiirlerinde yönelttiği ve büyük etki uyandıran haklı eleştiri ve sorular, kendi değerlerine yabancılaşmış Batı taklitçileri tarafından yıllarca cevaplanmadan üzeri örtülmeye çalışıldı.
'Ne olduysa bize azar, azar oldu'
Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da İstanbul Taksim Meydanı'nda, Ankara Kızılay Meydanı'nda toplanan, eğlence merkezlerinde sefil bir iştiha ile İslam'ın haram saydığı sefahete dalan yolunu şaşırmışlara yıllar önceden büyük dersler veren Asya, milletimiz için büyük anlam taşıyan şiirinde, "Ne olduysa hep bize azar, azar oldu" diye yakındı.
İşte 'bayrak şairi' Arif Nihat Asya'nın o ölümsüz şiiri:
Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu
Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
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