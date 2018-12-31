Arif Nihat Asya, yılbaşı kutlayan Müslümanları böyle uyarmıştı: Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz

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Millî değerleri ve dini duyguları şiirlerinde büyük bir ustalıkla işleyen ve edebi yeteneği yanında İslam'a olan bağlılığıyla milletimizin gönlünde taht kuran Arif Nihat Asya'nın'Bize bir nazar oldu' şiiri, bu gece yılbaşı kutlayan bütün Müslümanlara, çağları aşan bir mesaj ulaştırıyor.

Milletimizin 'bayrak şairi' olarak tanıdığı Asya, İslam ve Türklük şuuruyla yaşadığı hayatında, ortaya koyduğu eserleriyle Müslümanlara daima unuttukları değerlerini hatırlattı.

Büyük şair Asya'nın yılbaşını Hristiyanlar gibi kutlayan Müslümanlara, şiirlerinde yönelttiği ve büyük etki uyandıran haklı eleştiri ve sorular, kendi değerlerine yabancılaşmış Batı taklitçileri tarafından yıllarca cevaplanmadan üzeri örtülmeye çalışıldı.

'Ne olduysa bize azar, azar oldu'

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da İstanbul Taksim Meydanı'nda, Ankara Kızılay Meydanı'nda toplanan, eğlence merkezlerinde sefil bir iştiha ile İslam'ın haram saydığı sefahete dalan yolunu şaşırmışlara yıllar önceden büyük dersler veren Asya, milletimiz için büyük anlam taşıyan şiirinde, "Ne olduysa hep bize azar, azar oldu" diye yakındı.

İşte 'bayrak şairi' Arif Nihat Asya'nın o ölümsüz şiiri:

Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu

Ne olduysa hep bize azar, azar oldu

Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız

Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız

Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık

Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz

Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı

Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı

Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz

Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır

Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır

Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır

Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz