Arif Kızılyalın kimdir? Arif Kızılyalın nerede çalıştı?

Cumhuriyet Gazetesi’nde Spor Müdürü olarak da görev yapan Arif Kızılyalın, CHP’den Kadıköy İlçe Meclisi Üyeliği için aday olmuştu. 30 yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Kızılyalın, aynı zamanda Galatasaray Kulübü’nün eski bir sporcusudur. Arif Kızılyalın’ın babası eski emniyet müdürü ve polis kolejinde öğretim görevlisi olarak da çalışmış Ahmet Arif Kızılyalın’dır. Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi'nde uzun bir süredir sadece spor yazıları yazıyordu.