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Biyografi Arif Kızılyalın kimdir? Arif Kızılyalın nerede çalıştı?
Biyografi

Arif Kızılyalın kimdir? Arif Kızılyalın nerede çalıştı?

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifa etmesinin ardından Genel Yayın Yönetmenliği'ne vekaleten Arif Kızılyalın getirildi. Peki Arif Kızılyalın kimdir? Arif Kızılyalın nerede çalıştı?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:44:00 -
Arif Kızılyalın kimdir? Arif Kızılyalın nerede çalıştı?

Cumhuriyet Gazetesi’nde Spor Müdürü olarak da görev yapan Arif Kızılyalın, CHP’den Kadıköy İlçe Meclisi Üyeliği için aday olmuştu. 30 yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Kızılyalın, aynı zamanda Galatasaray Kulübü’nün eski bir sporcusudur. Arif Kızılyalın’ın babası eski emniyet müdürü ve polis kolejinde öğretim görevlisi olarak da çalışmış Ahmet Arif Kızılyalın’dır. Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi'nde uzun bir süredir sadece spor yazıları yazıyordu.

 

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