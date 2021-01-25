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Biyografi Arif Fırtına kimdir, nerelidir? Arif Fırtına hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Arif Fırtına kimdir, nerelidir? Arif Fırtına hangi görevlerde bulundu?

RTÜK Üst Kurul'da yapılan seçimde Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı olurken RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu. 14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM’ de yapılan oylamada Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçilen Arif Fırtına kimdir, Arif Fırtına nerelidir? İşte RTÜK Başkan Vekili Arif Fırtına’nı hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:04:00 - 2021-01-25 13:04:58
Arif Fırtına kimdir, nerelidir? Arif Fırtına hangi görevlerde bulundu?

Arif Fırtına kimdir? 17 Temmuz 1956 yılında doğan Arif Fırtına ilk, orta ve lise öğrenimini memleketi Denizli Buldan’da tamamladı. 1976-1977 Öğretim yılında üniversite öğrenimine başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi. 1986 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1986-1987 Yedek Subay olarak 1 yıl askerlik yaptı. 1987 yılında devlet görevine intisap etti. Bu görevde sırasıyla;

Karadeniz Ereğli Ticaret Meslek Lisesi

Kırıkkale Ticaret Meslek Lisesi

Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu

Ankara Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi

Hacettepe Üniversitesi Büro Yönetimi Yüksek Okulunda eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. 1993 yılında atandığı Ankara Anadolu Sekreterlik Okulu Müdürlüğünü 1999 yılına kadar sürdürdü. 28 Mayıs 1999 tarihinde 57. Cumhuriyet Hükümeti Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. 19 Kasım 2002 tarihinde yeni hükümetin kurulması ile birlikte bu görevi sona erdi. 1999 – 2002 arası Özel Kalem Müdürlüğü görevini Başbakanlık Müşaviri ve Başbakan Başmüşaviri olarak sürdürdü.

9 Aralık 2002 tarihinde Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğine atandı. 3 Ağustos 2012 tarihinde kendi isteği ile memuriyetten emekli oldu. 14  Temmuz 2015 tarihinde TBMM’ de yapılan oylamada Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçilmişti. Dinçay Hanımla evli olan Arif Fırtına Nazlı ve Batuhan isimli iki çocuk babasıdır.

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