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Süleyman Arif Emre dualarla uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre dün Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

23 Temmuz 2019 Salı 09:18
Süleyman Arif Emre dualarla uğurlandı

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Milli Görüş’ün duayen isimlerinden olan Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre dün Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 96 yaşındaki Emre’nin cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Hayati Yazıcı, SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Devlet Eski Bakanı ve gazetemiz yazarı Hasan Aksay’ın yanısıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katıldı. Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını yürüten Emre, sırasıyla Refah, Fazilet ve Saadet Partisi'nde de önemli görevler icra etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:18
  1. İstanbul
  2. Milli Görüş
  3. Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre
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  5. ikindi namazı
  6. cenaze namazı
  7. Karacaahmet Mezarlığı
  8. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  9. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  10. TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman
  11. Hayati Yazıcı
  12. SP Lideri Temel Karamollaoğlu
  13. Devlet Eski Bakanı
  14. Hasan Aksay
  15. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  16. eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
  17. Milli Nizam Partisi
  18. Milli Selamet Partisi
  19. Saadet Partisi

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