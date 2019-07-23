Süleyman Arif Emre dualarla uğurlandı

Sebahattin Ayan İstanbul

Milli Görüş’ün duayen isimlerinden olan Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre dün Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 96 yaşındaki Emre’nin cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Hayati Yazıcı, SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Devlet Eski Bakanı ve gazetemiz yazarı Hasan Aksay’ın yanısıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katıldı. Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını yürüten Emre, sırasıyla Refah, Fazilet ve Saadet Partisi'nde de önemli görevler icra etti.