Arif Çankal kimdir? Arif Çankal görev yeri neresi?

Cumhurbaşkanlığı Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Malatya Emniyet Müdürü değişti. Polis Başmüfettişi Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Arif Çankal kimdir?

Arif Çankal, 1966 yılında Kırıkkale'de doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Güvenlik Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Müdürlüğü'nde, 2002 – 2012 yılları arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda farklı rütbelerde görev yaptı. Çalıştığı birimlerle ilgili olarak çoğunluğu Terörle Mücadele olmak üzere birçok uzmanlık kursu aldı ve bu konularla ilgili olarak birçok eğitim verdi.

2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2013 yılı Aralık ayına kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevini yürüttü. 20 Aralık 2013 tarihinde Güvenlik Daire Başkanlığı görevine getirildi. Güvenlik Daire Başkanı olarak 44 ay görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın 19.08.2017 tarihli Kararnamesi ile Burdur İl Emniyet Müdürü oldu. Burada 2 yıl görev yapan Çankal, Polis Başmüfettişliği görevine alındı. Çankal, 2 Ağustos 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olan Çankal, evli ve iki çocuk babası

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