ArıcılıkKursuna katılanlara belgeleri verildi Kilis’te, ArıcılıkKursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kilis’te, ArıcılıkKursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 11 gün süren arıcılıkkursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlutarafından yapılan törenle teslim edildi.

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