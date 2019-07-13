0553 313 94 23

ArıcılıkKursuna katılanlara belgeleri verildi

Kilis’te, ArıcılıkKursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55
ArıcılıkKursuna katılanlara belgeleri verildi

Kilis’te, ArıcılıkKursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 11 gün süren arıcılıkkursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlutarafından yapılan törenle teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri dönmek isteyene kolaylık sağlanmalı”
    1. TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri..
    2. MER-EK, ilk 5 ayda 2 milyon TL zarar..
    3. Cemaatler ve tarikatlar
    4. 100 yıllık bisiklet macerasına..
    5. OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın..
    6. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    7. Hatayspor'da iç transfer
    8. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
    9. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
    10. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
    11. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
    12. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
    13. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
    14. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    15. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    16. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    17. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
    18. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    19. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
    20. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    21. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
    22. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
    23. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
    24. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
    25. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
    26. Somali’deki otel saldırısında ölü..
    27. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    28. Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
    29. Samandağ’da izinsiz eyleme müdahale
    30. Dere kenarına inen ayının bu kez..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!