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Arıcılık büyükşehir desteği ile yaygınlaşıyor

Kırsaldaki üreticilere desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak; Ödemiş, Torbalı, Kiraz, Bayındır, Bergama, Urla ve Menderes’te 350 üreticiye önce arıcılık eğitimi verdi, ardından arılı kovan ve arıcılık ekipmanı dağıttı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
Arıcılık büyükşehir desteği ile yaygınlaşıyor

Kırsaldaki üreticilere desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak; Ödemiş, Torbalı, Kiraz, Bayındır, Bergama, Urla ve Menderes’te 350 üreticiye önce arıcılık eğitimi verdi, ardından arılı kovan ve arıcılık ekipmanı dağıttı.


Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor. Son olarak Bayındır, Ödemiş, Bergama, Torbalı’nın Ahmetli, Kiraz Dokuzlar ve Olgunlar, Urla’nın Barbaros ve Menderes’in Efemçukuru mahallelerinde 167’ki kadın 350 köylüye arıcılık eğitimi verildi. Eğitime katılan 350 üreticiye toplam bin 310 adet arılı kovan, 654 adet boş kovan ve arıcılık ekipmanlarından ve maskeden oluşan toplam 350 takım arıcılık malzemesi dağıtıldı. Arıcılık yaparak geçimlerini sağlamaya başlayan çiftçilerin yüzleri gülerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Soyer’in talimatıyla projeyi yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Tire ve Foça’da ilk kez arıcılık eğitimi vermeye hazırlanan Büyükşehir’in programında bu yıl Kemalpaşa, Aliağa, Menemen ilçeleri yer alıyor.



Genç üreticiler teşvik ediliyor


Arıcılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 17 ilçede, Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Bayındır, Bergama, Kemalpaşa, Dikili, Aliağa, Kiraz, Torbalı, Çeşme, Menemen ve Ödemiş’te bin 35’i kadın bin 656 üreticiye 6 bin 490 adet arılı kovan, 3 bin 400 boş kovan ve malzeme desteği sağlandı. 35 yaş altı 320 genç üretici eğitimden geçirilerek arıcılığa özendirildi ve gençlere yeni bir iş kapısı oluştu. Kırsalda yaşayan kadın üreticilere kolaylıkla ulaşmak ve eğitim vermek için mobil eğitim aracı kullanıldı

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
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