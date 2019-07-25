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Arıcılığın geliştirilmesi, sorun ve çözüm önerileri eylem planı yapıldı

Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı Başkanlığında, Dünyada ki 4 arı ırkından birisi olan, Kafkas Arı Irkının Gen Merkezi Ardahan ilimizde, arıcılığın geliştirilmesi, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantılar sonucu eylem planı oluşturuldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
Arıcılığın geliştirilmesi, sorun ve çözüm önerileri eylem planı yapıldı

Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı Başkanlığında, Dünyada ki 4 arı ırkından birisi olan, Kafkas Arı Irkının Gen Merkezi Ardahan ilimizde, arıcılığın geliştirilmesi, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantılar sonucu eylem planı oluşturuldu.


Eylem Planının son halinin görüşülmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonunda Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında toplantı düzenlendi.


Toplantıda, eylem planında yer alan sorun ve çözüm önerileri ile alınan kararların uygulanması ve üzerine sorumluluk düşen kurumların yapacağı çalışmalar ile ilgili kararlar alındı.


Vali Mustafa Masatlı, eylem planı kapsamında, coğrafi işaretli Ardahan balının dolum ve paketlemesinin sadece KAGEM ve Arıcılar Birliği bal dolum ve paketleme tesislerinde yapılacağını, katma değeri yüksek arı ürünleri, polen, arı zehri, propolis üretimlerinin yaygınlaştırılarak üretim metodlarının yetiştiricilere uygulamalı olarak gösterileceğini söyledi.


Posof ilçesinde devam eden ‘Kafkas Arısının Halk Elinden Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi’ için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile görüşülerek Posof ilçesinde verilen kovan başı desteğin tüm işletmelere verilmesi için konuyu takip edildiğini ve bir heyetin geldiğini de belirten Vali Masatlı, ayrıca arıcılarımızın ana arı ihtiyacını kendilerinin karşılaması ve ticari işletme ünvanı alabilmeleri için üç yılda bir düzenli kursların açılacağını, arı bakımı, besleme ve hastalıklarla mücadele konularında eğitimlerin verileceğini kaydetti.


İlde ki arıcılık sektörünün geliştirilmesi için KAGEM ve Tarım Müdürlüğü tarafından yeni arıcılık kurslarının il genelinde, özellikle büyük köylerde açılacağını da anlatan Vali Masatlı, Ardahan Devlet Hastanesinde kurulacak Apiterapi polikliniği için arı ve arı ürünleri ekipman desteğinin sağlanması, Kafkas arı müzesi ve eğitim merkezi projesinin yürütülmesi ve arı ürünleri analiz ve arı hastalıkları laboratuarının geliştirilip aktif tutulması için çalışmaların başlayacağını dile getirdi.


Toplantıda ayrıca, eylem planının yürütülmesinde koordinasyon sağlanan Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, Arı Yetiştiricileri Birliği, İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan Üniversitesi, Ardahan ve Posof Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalara verilmesi gereken destekler ve konuşularak karara bağlandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
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