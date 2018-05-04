Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arıcıları uyardı! Dikkat edin yakalanmayın

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, arıcıları, ilkbahar bakımlarını yaparken varroa hastalığına yakalanmamaları için uyardı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:12
Arıcıları uyardı! Dikkat edin yakalanmayın

Mustafa Ünal, arıcıların en büyük düşmanı olan varroa parazitinin bölgede kışın hafif geçmesi ve arıların hızlı gelişmesi neticesinde mevsimde olması gerekenden daha fazla çoğaldığına dikkat çekti. Başkan Ünal, "Arıcılarımız arılarına ilkbahar bakımlarını yaparken beslemeye başlamadan önce mutlaka varroa parazitine karşı ilaçlarını kullanmaları gerekiyor" dedi.

Varroa parazitinin bal verimini azalttığı gibi arılı kovanlarda telafisi olmayan yavru çürüklüğü hastalığına neden olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti:

"Arıcılarımızın en büyük düşmanı olan varroa bölgemizde kışın hafif geçmesi ve arıların hızlı gelişmesi neticesinde mevsimde olması gerekenden daha fazla çoğalmakta. Bu nedenle arıcılarımız arılarına ilkbahar bakımlarını yaparken öncelikle varroa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. İlkbaharın başladığı bu günlerde tüm arıcı dostlarımızın ısrarla varroa mücadelesi yapmasını önermemizin en büyük nedeni hızla üreyen varroalar bal verimini azalttığı gibi arılı kovanlarda telafisi olmayan yavru çürüklüğü hastalığına neden olduğunu biliyoruz. Arısını doğru ilaçlamayan veya hiç ilaçlamayan arıcının kendisine zararı olduğu gibi çevresindeki arıcılara da oldukça zararı olacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:12
  1. Mustafa Ünal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    1. Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    2. Muharrem İnce, Oğan'ı yanında istiyor!
    3. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    6. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    7. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    8. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    9. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    10. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    11. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    12. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    13. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    14. Cuma Hutbesi!
    15. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    16. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    17. Altında son durum ne?
    18. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    19. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    20. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı