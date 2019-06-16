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Arıcılar Kars’a gelmeye başladı

Kışı sıcak bölgelerde geçiren arıcılar, yaz mevsiminin gelmesiyle arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Kars’a gelmeye başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:15
Arıcılar Kars’a gelmeye başladı

Kışı sıcak bölgelerde geçiren arıcılar, yaz mevsiminin gelmesiyle arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Kars’a gelmeye başladı.


Kars’a yazıngelmesiyle birlikte yeniden şenleniyor. Haziran ayı ile birlikte arıcılar Kars’a gelmeye başladılar. Birçok ilden Kars’a gelen arıcılar, Kars’ın önemli bir yeri olduğunu belirterek, yazın gelmesiyle birlikte meslektaşlarının buraya akın ettiğini belirttiler.


Kars ve çevresindeki dağların zengin çiçek yapısıyla arıcılık için verimli olduğunu söyleyen aracılar,“Kış mevsiminiKars dışında geçirdim. 2 gün önce Kars’ageldim. Şu anda kovanlarım bırakıyor. Yıl içerisinde yer değiştirerek bir yılı geçireceğiz. Temennimiz iyi bir verim almaktır. Mevsimin iyi geçmesini umut ediyoruz” dedi.


Öte yandan özellikle Kars’a Karadeniz bölgesinde gelen arıcılar, il merkezi ve ilçelerinde kovanlarını yerleştirmeye başladı. Arıcılar, Kars’ın arıcılık için ideal bir il olduğunu kaydettiler.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:15
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