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Muğla'da akılalmaz olay! Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...

Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı TIR’ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

13 Ekim 2019 Pazar 16:39
Muğla'da akılalmaz olay! Arıcı kıyafeti giyip çıkardılar...

Narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden 1 ay önce Muğla Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekibi, suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurup arama yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 16:39
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