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Arı yetiştiricilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Erzincan’da arı ölümlerinin önüne geçilmesi için ilaç dağıtımı yapıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
Arı yetiştiricilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Erzincan’da arı ölümlerinin önüne geçilmesi için ilaç dağıtımı yapıldı. Arı ölümlerinin önüne geçmek isteyen ve toplu bir mücadeleye giren birlik her arıcıya ilaç vermek istiyor.


Yapılan mücadelenin yerini bulması için tüm arı üreticilerin dağıtılan ilacı kullanmasını isteyen Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi; “Erzincan arıcımızın büyük bir sıkıntısı olan Varovaya karşı arı ölümleri ile ilgili valiliğimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda almış olduğumuz varova ilacını Tarım İl Müdürlüğümüz kontrolünde arıcılarımıza dağıtıyoruz. İlaç dağıtımını biz yapıyoruz. Çünkü bu ilaçlar veteriner çıkışına tabi olduğundan dolayı bizim satışımız yasak. Biz burada satışını yapmıyoruz. Yalnız dağıtımı yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde ve bu ilaçların alımında öncelikle Sayın Valimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten Valimize biz konuyu ettiğimiz zaman Sayın valimiz konuya çok duyarlı davrandı ve hemen ilaçların alınması talimatını verdi. İhale süresi bittikten sonra ilaçlarımız geldi. Şuanda da arıcımıza dağıtmaya başladık. Toplu mücadele yapacağız. Toplu mücadele neticesinde de büyük bir başarı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü Erzincan’da sonbaharda 30 bine yakın bir arımız öldü. 30 bin arıyı da 300 ile çarptığımız zaman ne kadar bir para tuttuğunu hesaplamak çok önemli. Erzincan ekonomisine olan zararı ne kadar olduğu ortaya çıkıyor. Ama biz bu ilacı dağıttığımız zaman toplu bir mücadele yapılacağından bize üye olsun olmasın 3 tane arısı olana da, 5 tane arısı olana da, bin tane arısı olana da ilaçların tamamından vereceğiz. Bu zarar öyle bir zararlı ki biri mücadele yaptığında diğeri yapmadığı zaman o kovandan diğer kovana tekrar bulaştığı zaman mücadele yapanın da hiçbir etkisi kalmıyor. Onun önüne geçmek için bu toplu mücadeleyi programladık. Erzincan arıcımıza hayırlı olsun. Bugün ilaç dağıtımını da başlatıyoruz. %50 özel idare eden Vali beyin emri ile karşılandı. Yüzde ellisi de üreticiden. Normal ilacın piyasa fiyatı 29 lira civarında. İhale şartnamesinde Çünkü ihale pazarına tabi olduğundan dolayı 13 liraya alındı bu ilaç. 13 liraya alındığı için 6 buçuk lirası vatandaştan 6,5 lirası ise özel idare karşılayacak. Fiyat olarak da büyük bir cazibesi var.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
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