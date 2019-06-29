Arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti Trabzon’un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Trabzon’un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı’nın Dul Çamlıca mahallesinde, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Fadime Ay hayatını kaybetti. Bahçede dolaştığı sırada arı vurması sonucu fenalaşan Ay, yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamayan 65 yaşındaki Fadime Ay’ın kesin ölün nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.