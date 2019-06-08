Arı kovanlarını tekmeleyerek devirdi Bartın’da komşusunun arı kovanlarını deviren vatandaş kameralara yakalandı.

Bartın’da komşusunun arı kovanlarını deviren vatandaş kameralara yakalandı.

Bartın Kumluca Beldesinde komşusunun arı kovanlarını deviren vatandaş kameralara yakalandı. Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Kumluca Beldesi Kirsinler köyünde komşusunun arı kovanları devirme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Akşam saatlerimde elinde lamba ile arı kovanlarının olduğu yere gelen vatandaşlar kovanları teker teker tekmeleyerek yıktı. Kovanlarının yıkıldığını fark eden kovanların sahibi emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.