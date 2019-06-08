0553 313 94 23

Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek yedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Lale Caddesindeki kaldırım düzenleme çalışmalarına katılan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte yemek yedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek yedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Lale Caddesindeki kaldırım düzenleme çalışmalarına katılan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte yemek yedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Lale Caddesindeki üstyapı çalışmaları çerçevesinde Cami Kebir Kur’an Kursu önündeki yaya kaldırım yapım çalışmasında görev alan işçileri ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen çalışmaları denetleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, daha sonra işçilerle bir süre sohbet etti.


İşçilere yemek ikramında bulunarak onlarla birlikte yemek yiyen Arı, işlerinde kolaylıklar diledi. Lale Caddesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasında büyük özveri gösteren işçilere teşekkür eden Başkan Arı; "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin her bir kademesinde görev alan arkadaşlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Hepimizin hedefi bu şehrin insanlarına hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak. Önümüzde daha yapacağımız çok iş, gerçekleştireceğimiz birçok hizmet var. Vatandaşlarımızın çalışmalarımızın her bir aşamasında bizlere gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı:..
    2. Takdir ettik Sn. Valimiz Aydın Baruş
    3. Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor
    4. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    5. Sungurlu’da korkutan yangın
    6. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    7. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    8. Traktörün altında can verdi
    9. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    10. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    11. Bir batında 29 yavru doğurdu
    12. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    13. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    14. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    15. Tatil sitesinde yangın paniği
    16. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    17. Tatilciler dönüş yolunda
    18. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    19. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    20. Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim