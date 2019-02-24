0553 313 94 23

Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 12:45
Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor.


Olay dün Arhavi ilçesinde pazar yerinde meydana geldi. Nurten İslam (41), kendisini daha önceden taciz ettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Engin Şahin’le (49) pazar yerinde karşılaştı. Onu daha sonra tartışmanın ardından bir çay ocağında çantasından çıkardığı tabanca ile 7 el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı şahısolay yerine çağrılan ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nurten İslam, cinayet sonrası sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan Nurten İslam’ı Pazar yerinde silah doğrultarak çantasına koyduğu silahı yere bırakmasını istedi. Nurten İslam daha sonra çantayı polislere teslim ederek gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor. Ölen Engin Şahin’in dayısının eniştesi, Nurten İslam’ın ise dayısının gelini olduğunu belirterek “Ölen ve vurulan yakın akraba. İddialar var bunlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Olayın şaşkınlığını yaşıyoruz” derken, cinayetin görgü tanıkları da yaşanan o anları anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    1. TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    2. Kurumsal zekât olur mu?
    3. İstanbul'da kar yağışı
    4. Tuna: "Beyaz propagandamız ve..
    5. Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
    6. Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak..
    7. Hindistan'da Maocu isyancılarla..
    8. Soykırımın tanığı milletvekilinin..
    9. Pepe ilk golünü attı! Porto farka koştu
    10. Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili..
    11. Ayşegül Mert'in hedefi gençlerde..
    12. Batman Üniversitesi’nde 5. kariyer..
    13. TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop parti..
    14. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    15. Ayan basın ile bir araya geldi
    16. Murat Kılıkçıer’in müzik projesi In..
    17. ABD'den Bulgaristan'da tatbikat
    18. Ataç Eskişehirliler ile buluşmaya..
    19. Karlı havalarda araç nasıl kullanılır
    20. Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi