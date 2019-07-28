Arguvan’da Türkü Festivali coşkusu

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali coşkuyla başladı. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı festivale ilgi her geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyüktü.

14. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali coşkusu başladı. 2 gün sürecek olan festivalin açılışına Arguvanlılar ve türkü severler büyük ilgi gösterirken, geceye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Sevda Kılıç, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Festivalin Ana Sponsor ECA yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akşen, ECA Genel Müdürü Enver Öz ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan’ın sadece bir ilçe olmadığını belirterek, “Arguvan kültürdür, gelenektir. Ozanlar yurdu medeniyet ocağıdır. Arguvan evrensel değerdir, gelecektir, umuttur, özgürlüktür” dedi.

“Türküleri kendilerinden güzeldir Arguvan’da” diyen Başkan Kızıldaş, “Arguvan Sezai Yılmazdır, insanlara şifa ve mutluluk dağıtır. Arguvan taştan tuğladan betondan bir ilçe değildir, madde değildir Arguvan anlamlar dünyasıdır. Arguvan bir ruh, bir huzur ve hakkaniyet kavşağıdır. İnsanlığın özgürlük umutlarını diri tutan bir mekandır Arguvan. Arguvan sonsuza akan bir şiir dünyayı türkülerle inşa eden tükenişsiz bir sevdadır. Arguvan bilimdir, bilim insanıdır, bilime değer verendir. Arguvan kayısı çiçeğidir, baharın umutları yeşerten coşkusuyla dolu dolu buğday başağıdır, berekettir. Bereketi paylaşmaktır. Yağmur sonrası insana yaşadığını hissettiren toprak kokusudur.Tüm misafirlerimizi Arguvan’da konuk etmekten, sazımızla sözümüzle, türkülerle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı.

Seçildiği günden bu yana Arguvan’a büyük hizmetler vererek Arguvan’ı ayrı bir değer katan Belediye Başkanı Mehmet Kızaldaş’ı kutlayan Ağbaba, festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Arguvan’ın sevdasını, gurbet acısını, yoksulluğunu türkülerle aktaran özel bir yer olduğunu ifade eden Ağbaba, “Festivaller, kültürümüzü, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için önemli araçlardır. Bu nedenle Malatya’mız için olmazsa olmaz altın renkli kayısımız izin uzun yıllar sonra gerçekleştirilen 23. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali’nin önemli ve değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Malatya denilince kayısı, Arguvan denildiğinde akla türkü geliyor. Arguvan türküleri, Arguvanlıların, Malatya’nın olmaktan çıktı, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Arguvan festivali ile birlikte Arguvan Türkiye’de ve dünyada duymayan kalmadı. Bu yüzden bu festivalde emeği geçen herkesi kutluyoruz.Arguvan ayrıştırmayan, birleştiren demektir. Kızık bizim izin neyse Narmikan odur, Mamam neyse morhamam odur, Atma neyse Kesirik odur. Arguvan demek, ‘Kim olursan ol gel’ diyen Hz. Mevlana demektir. Arguvan, dünyaya hoşgörü tohumları ekmiş Yunus Emre demektir. Arguvan, Hoca Ahmet Yesevi demektir. Arguvan demek, dünya şairi Nazım Hikmet demektir. Arguvan demek, bu topraklarda barış içerisinde yaşamamızı sağlayan, Türkiye’nin Ortadoğu olmamasını sağlayan, yedi düvele meydan okuyan, kimse hayal edemezken bu Anadolu coğrafyasında laik, demokratik Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk demektir.Barışın dostluğunun kardeşliğin en yüce duygu olduğuna inanan bir felsefe ile yetiştik. Nefrete karşı hoşgörünü, düşmanlığa karşı kardeşliğin sesini yükseltiyorsunuz. Sünni- Alevi, Türk -Kürt ayrımı yapmadan sevgi ve kardeşlikle kucaklayan bir anlayışı savunuyorsunuz.Ayıran değil birleştireniz. Türkülerimiz gibi kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da konuşmasında “Bizim dilimizin artık şarkı dili olması lazım” diyerek, “Güzellik dili, kucaklama dili olması lazım. Bütünleştirici söylemleri ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 14. Arguvan Türkü Festivali’nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arguvan ağzı önemli bir ağız. Bu ağzın ve bu değerlerin yaşatılması idame ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması vebali bir sorumluluktur. Arguvan türkü festivalinde bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizim farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bunu kabul ettiğimiz ve ifade ettiğimizde mazimize layık istikbale doğru emin adımlarla gideriz. Arguvan hem cumhuriyetimiz ve cumhuriyetimizin değerleri açısından ve türkünün temayüz etmesi açısından önemli bir ilçemizdir. Anadolu’nun her tarafından güzellikler var. Bunların öne çıkarılması ve yaşatılması önemlidir. Arguvan bu anlamda çok özel bir yerdir ve çok önemlidir. Burada Arguvan kültür evi ve türkü evinin daha geniş bir yapıya büründürülmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu anlamda bu değerlerimizin yaşatılması bakımından önem taşıyan bu festivali organize eden ve katkı sunan herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konser programına geçildi. Binlerce Arguvanlının katıldığı festivalde sahne alan Kardeş Türküler Grubu, Müslüm Eke, Mustafa Eke, Seval Eroğlu, Gökhan Kılıç, Filiz Ağar ve Fatma Şahin türkü dolu bir gece yaşattılar.