0553 313 94 23

Arguvan’da tarım kooperatifi kuruluyor

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmak için kolları sıvadı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:37
Arguvan’da tarım kooperatifi kuruluyor

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmak için kolları sıvadı.


Başkan Kızıldaş bu kapsamda tarım paydaşlarının da katıldığı bir toplantı tertip etti.


Yapılan toplantıya Kızıldaş’ ın yanı sıra İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, İl Tarım Müdürlüğünden Mehmet Alışık ve Cemal Albayrak, İlçe Tarım Müdürlüğünden Deniz Demirtaş ve Mehmet Özdemir, Mali Müşavir Bahattin Ülger,, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Arguvan Belediyesi’nin de kurumsal ortaklık yapacağı kooperatifle birlikte ilçede ve mahallelerinde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatifleşmeyle birlikte alınacak hibe destekleriyle birçok projeyi hayata geçirmeyi planlanıyor. Kooperatif, tıbbi ve aromatik bitkilerden, meyve bahçelerine, arıcılık ve bal üretiminden, tahıl, baklagil ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilip, satışının yapılmasını hedefliyor. Kooperatifle aynı zamanda, kırsal mahallelerde hayvancılığın devam etmesini sağlamak amacıyla düşünülen daha düşük maliyetlerle üretim yapılması hedefleniyor.


Arguvan’da çiftçilere kooperatifleşme sayesinde, ürettiklerini tüketicilere daha kolay ulaştırabilecek. Kooperatifin hedefleri arasında üretim seraları, meyve bahçeleri, organik tohum üretimi, Arguvan soğuk hava deposu ve ambalajlama - paketleme servisi, üretim tesisleri ile kooperatif satış yerleri gibi projeler de yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekek yeri problemi deniz turizmini sıkıntıya sokuyor
    1. Çekek yeri problemi deniz turizmini..
    2. İspendere İçmelerine ziyaretçi akını
    3. Çarşamba ‘kalkınma’yı görüştü
    4. Siverek’te ilk defa kapalı yöntemle..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına..
    7. GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık..
    8. Malatya TSO ile Mersin TSO ‘Kardeş..
    9. Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    11. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    12. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    13. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    14. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    15. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    16. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    17. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    18. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    19. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    20. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    21. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    22. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    23. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    25. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    26. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    27. Nijeryalı çocuk satılmaktan yüzündeki..
    28. TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı..
    29. Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren..
    30. Trabzon'daki şiddetli yağış
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap