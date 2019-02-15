Arguvan’da pes dedirten hırsızlık

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, oksijen kaynağı ile arazilerdeki elektrik ve telefon direklerini kesen 2 hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Arguvan ilçesinde Dolaylı Mahallesinde FEDAŞ’a ait elektrik direkleri ile Türk Telekom’a ait telefon direği ve kablolarını çalan H.K ve H.G. isimli iki şüpheli jandarma tarafından suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin oksijen kaynağı makinesi ile arazilerde dikili demir direklerini keserek çaldıkları ve sattıkları belirlenirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.