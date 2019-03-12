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Arguvan’da İstiklal Marşının 98. yılı kutlandı

Arguvan’da 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 16:16
Arguvan’da İstiklal Marşının 98. yılı kutlandı

Arguvan’da 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı yapıldı.

 

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan törene İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, Bakanlık Maarif Müfettişleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

 

Törende Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer günün anlam ve önemini belirten konuşmasında” İstiklal Marşımız, yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dolu bir şairin, dizelerinde Milletin ruhuna işleyen işgal acısını tercüme etmiş olması ve bedeli ne olursa olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tarihin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti’nin işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelimelerle resmetmesi nedeniyle son derece özel, son derece kıymetlidir” dedi.

 

İlkokullararası İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmasında birinci olan Atatürk İlkokulu Öğrencisi Öykü Çakır’ın istiklal Marşımızı okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

 

Daha sonra, Arguvan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan “İstiklal Marşının Kabulü“ konulu ortaryo ve tiyatro sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:16
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