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Arguvan’da elektrik kesintisi isyanı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren muhtarlar, yetkililerden sorunlarına çözüm istediler.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
Arguvan’da elektrik kesintisi isyanı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren muhtarlar, yetkililerden sorunlarına çözüm istediler.


Arguvan ilçesinde elektrik hatlarının eski olduğu iddiası ile yaşanan elektrik kesintilerine karşı açıklama yapan Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, Arguvan’ın mahallelerinde her gün elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, altyapının yetersiz ve eski olduğunu öne sürdü. Yüklenici firmanın sorunlarını umursamadığını da ileri süren Aslan, "Tek bir aracın yetersiz olduğunu söyledik. Yılarca bize söz verip ikinci araç verilecek dediler ama hep bizi oyalıyorlar. Enerji hatlarında denetim eksikliği gibi nedenlerle halkı mağdur durumda bıraktılar. Kimse sesimizi duymuyor, kaderimizde başbaşayız" ifadelerine yer verdi.


Yaşadıkları sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini belirten Aslan, çözüm bulunmaması durumunda tepkilerini yapacakları eylem ile gündeme getireceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
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